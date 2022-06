Die Hainbuchenschule in Hagenbach ist eine von zehn Grundschulen in Rheinland-Pfalz, welche die „SWR-Medientrixx-Plakette“ für ihr Schulgebäude verliehen bekommen. Die Schulen werden im laufenden Schuljahr fit gemacht, für die digitale Medienwelt. Dabei können sie fünf von zehn Angeboten zur Medienbildung ausprobieren. In Hagenbach fand der Workshop „Ohrenspitzer“ statt. Denn aufmerksames Zuhören, das gelernt sein will, ist laut SWR-Pressemitteilung die Grundvoraussetzung für eine gelingende Kommunikation. Während des Projekts werden Internet-Lernangebote gemacht und Workshops abgehalten, zum Beispiel zu Tablets im Bildungseinsatz oder Datenschutz. Lehrkräfte können ihr Wissen zum Lernen mit digitalen Medien und Bildrechten im Internet vertiefen. Der Elternabend „Eltern und Medienkompetenz“ informiert über soziale Netzwerke und Datenverantwortung, Online-Spiele und Kostenfallen. Projektpartner sind unter anderem das Bildungsministerium, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz und der Landesbeauftragte für Datenschutz.

Info



www.swr.de/medientrixx