Ein 20-jährige Fahrer war mit seinem Motorroller laut Polizei am Freitag gegen 16.20 Uhr auf der L560 in Richtung Spöck unterwegs. Beim Schloss Stutensee, kurz vor der dortigen Tagesbaustelle, überholte er wohl trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren prallte er nach jetzigem Kenntnisstand auf ein Auto, das gerade bremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann durch die Luft geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der 20-Jährige musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. rhp/bja