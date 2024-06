Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Samstagmittag gegen 14 Uhr im Bereich der „Alten Ziegelei“ in Germersheim. Ein 69 Jahre alter Rennradfahrer aus dem Raum Mannheim verlor laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Trotz getragenen Schutzhelms zog er sich eine größere Kopfplatzwunde zu, weswegen er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274–9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.