Das Ergebnis für Stefan Moschko ist überwältigend. Er wird in seiner Heimatgemeinde Winden neuer Ortsbürgermeister und damit Nachfolger von Peter Beutel, der auf eine erneute Kandidatur verzichtete.

Auf Moschko, der keinen Gegenkandidaten hatte, entfielen 569 Ja-Stimmen, nur 68 Wählerinnen und Wähler sprachen sich gegen ihn aus und stimmten mit „Nein“. In einer ersten Reaktion zeigte er sich hoch erfreut und auch sehr glücklich über diesen großartigen Vertrauensbeweis. Er verstehe diesen als Auftrag, die wichtigen Aufgaben, die in Winden anstehen, etwa den Umbau der Kita und die Erschließung des Neubaugebietes Kirschgarten voran zu bringen und sich mit ganzer Kraft für sein Dorf einzusetzen. Moschko hofft auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Ortsgemeinderat, dem er in früheren Jahren bereits angehört hatte, ehe es ihn aus beruflichen Gründen einige Jahre nach Berlin verschlug.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.