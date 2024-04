Für die Museen im Landkreis naht ein großer Tag: Ihren Besucher bieten sie am Sonntag viele Aktionen – und das alles kostenlos.

Am Sonntag, 5. Mai, ist wieder „Radel ins Museum“ angesagt. 22 potenzielle Ziele sind angekündigt, die ohne Eintritt von 11 bis 17 Uhr besucht werden können. Neu in diesem Jahr ist eine digitale Museumsrallye: Auf der rund 30 Kilometer langen Radtour können Familien mit Kindern mittels einer App Fragen und Aufgaben in den Museen lösen. Mit dabei sind das Terra-Sigillata Museum in Rheinzabern, das Fischerhaus in Leimersheim, das „Haus Leben am Strom“ in Neupotz und das Informationszentrum Hördter Rheinauen. Vorab muss nur die App „Actionbound“ auf das Smartphone geladen werden.

Rheinzabern feiert römisches Fest

Zusätzlich zu den Angeboten der Museen sind Führungen am Tabakrundweg in Hatzenbühl, eine Stadt- und Festungsführung in Germersheim und Führungen in und vor der Ludowici-Kapelle in Jockgrim abgekündigt. Zudem gibt es verschiedene Radtouren und eine Polderführung in Neupotz. Das Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern veranstaltet das Geschichtsfest „Römische Floralia“ mit Mitmachstationen zu römischen Heil-, Duft- und Färbepflanzen und mit römischen Spielen. Neben Kinder- und Kurzführungen findet um 14 Uhr ein historischer Rundgang durch den Ort statt.

Wer ist dabei?

Bei „Radel ins Museum“ nehmen teil: die Heimatstube Lingenfeld, das Atelier- und Skulpturen-Museum von Professor Deutsch, der Ausstellungsraum im Weißenburger Tor sowie das Deutsche Straßenmuseum in Germersheim und das Ziegeleimuseum Sondernheim. Außerdem das Informationszentrum Hördter Rheinaue in Hördt, das Heimatmuseum Fischerhaus in Leimersheim und in Neupotz das „Haus Leben am Strom“ mit dem Römerschiff Lusoria Rhenana. In Rheinzabern ist neben dem Terra-Sigillata-Museum die Ausstellung „Leben und Arbeiten früher“ der Familie Müller dabei. In Jockgrim sind das Zehnthaus, die Ludowici- Kapelle und das Ziegeleimuseum geöffnet.

Im Weißenburger Tor in Germersheim zeigt der Holzschnitzer und Musiker Karl Baierl aus Germersheim 25 unterschiedliche E-Gitarren, die er aus edlen Hölzern, wie etwa Mahagoni und Kambala, gebaut hat. Außerdem gibt er Tipps zum Gitarrenbau. Von 14 bis 18 Uhr bietet das Tourismuszentrum am Weißenburger Tor die Fahrradtour „45 Kilometer - 45 Störche“ statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr goldenen Octroi-Brunnen. Die Rundstrecke führt zu Störchen nach Knittelsheim und Bornheim. Im Storchendorf Bornheim besteht die Möglichkeit, das Storchenzentrum und die Storchenscheune zu besuchen. Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Räuber kommen

Das gläserne Heimatmuseum in Winden, die Motorrad-Sammlung Scholl in Minfeld, das Heimatmuseum in Freckenfeld, das Viehstrichmuseum in Schaidt, das Heimatmuseum „Laurentiushof“ in Büchelberg sowie in Neuburg das Rheinaue-Museum und das Schifffahrtsmuseum sind ebenfalls geöffnet. Im Hof des Freckenfelder Rathauses und Heimatmuseum werden Angela Pfenninger und Dieter Schowalter zwischen 10 und 18 Uhr ein Räuberlager aufschlagen. Sie wollen Geschichte veranschaulichen, in originalgetreuer Kleidung und Ausrüstung, mit der echte Gauner und Beutelschneiderinnen im 18. Jahrhundert unterwegs waren. Die beiden lieben es, sich wie in der Zeit eines Schinderhannes, eines bayrischen Hirsel oder des schwarzen Feri darzustellen. Sie erzählen auch viele „Räubergeschichten“, die erschauern lassen.

Im angrenzenden Landkreis nehmen das Storchenzentrum in Bornheim, das Dorfmuseum „Pfiesterhaus“ in Rohrbach, das Fifty’s Museum in Kapsweyer und das Museum Herxheim teil.

Eröffnet wird der Aktionstag von Landrat Fritz Brechtel um 11 Uhr beim Römerschiff Lusoria Rhenana am Setzfeldsee in Neupotz. Um 12, 14 und 16 Uhr werden Fahrten auf dem Römerschiff angeboten.

Info

Eine Anmeldung für die Fahrten auf dem Römerschiff unter Telefon 07272 7000261 ist erforderlich. Den Flyer zu „Radel ins Museum“ gibt es unter www.suedpfalz-tourismus.de und bei den Tourismusbüros.