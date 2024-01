Schock für die protestantische Kirchengemeinde Westheim-Lingenfeld: die Presbyteriumsvorsitzende Annett Sinnwell ist im Alter von 54 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

„In vielen Bereichen unserer Gemeindearbeit engagierte sie sich mit großer Tatkraft, vielen konstruktiven Ideen und wertvollen Vorschlägen. Sie liebte den Kontakt zu Menschen und war überall bekannt und beliebt“, würdigt die Kirchengemeinde die Verstorbene. Sinnwell sei 15 Jahre Mitglied des Presbyteriums und seit 2020 dessen Vorsitzende gewesen. Mit großem Einsatz habe sie sich bei der Gestaltung des Weltgebetstags der Frauen engagiert und sei bei diesem jährlichen Projekt die treibende Kraft für die dauerhafte Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwegenheim gewesen. Zudem habe Sinnwell das Kirchencafé, Outdoor-Gottesdienste und die „Andacht mit Brunch“ begeistert unterstützt. Als Berufsmusikerin habe ihr vor allem die Kirchenmusik am Herzen gelegen, weshalb sie die Westheimer Orgelwoche aus der Taufe gehoben habe. Herzensanliegen seien ihr auch ökumenische Projekte und Begegnungen gewesen. „Ihre Freundlichkeit und Zugewandtheit, ihre enorme Verlässlichkeit, ihre Kreativität, und Leidenschaft für ihre Kirchengemeinde und die Kirchenmusik – all das wird uns fehlen und eine große Lücke hinterlassen“, betont die Kirchengemeinde. Und kündigt für Samstag, 27. Januar, 15 Uhr, einen Trauergottesdienst in der Kirche in Westheim an. nti