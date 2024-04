Zu einem Vortrag „sexualisierte Gewalt an Kindern“ laden die Häuser der Familie im Kreis Germersheim, die Familienbüros Jockgrim und Rülzheim sowie die Grundschulen der Verbandsgemeinden ein. Vor dem Hintergrund der Ereignisse um sogenannte „Kinderansprecher“ hat das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern bei Eltern und Bezugspersonen den Wunsch nach mehr Informationen geweckt. Der Vortrag richtet sich an Eltern, Bezugspersonen und pädagogische Fachkräfte sowie Trainer und Übungsleiter (ausschließlich Erwachsene – keine Kinder). Referentin ist Susanne Lantz vom Polizeipräsidium Rheinpfalz. Unter anderem geht es darum, wie man Kinder auch selbstbewusster gegenüber potenziellen Gefährdern machen kann. Die Präsenzveranstaltung findet am Dienstag, 9. April, von 19 bis 20.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Rheinzabern statt. Ein Austausch und Fragen sind im Anschluss möglich. Bei einer Online-Veranstaltung zu diesem Thema, am Dienstag, 16. April, 19 Uhr, sind keine Rückfragen möglich. Hier der Link zur Online-Veranstaltung. Weitere Informationen gibt es bei den Veranstaltern per E-Mail: familienbuero-jockgrim@lebenshilfe-ger.de oder familienbuero-ruelzheim@lebenshilfe-ger.de.