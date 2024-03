In Germersheim kam es am Mittwoch in der Mainzer- und in der August-Keiler-Straße zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen. Aus den beiden geparkten Autos entwendeten die bislang unbekannten Täter mehrere Wertgegenstände. Dies führte laut Polizeibericht „bei den Geschädigten zu Verwunderung, da sämtliche Autotüren abgeschlossen waren und es keine Aufbruchspuren gab“. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, um an eine bekannte Masche zu erinnern: Die Diebe nutzen sogenannte Jammer („Blockierer“), mit denen sie den Schließimpuls der Fernbedienung stören, wenn der Fahrer sie im Weggehen betätigt – das Auto bleibt offen. Die Polizei rät, nach dem Verlassen des Fahrzeugs immer zu überprüfen, ob die Fernbedienung die Zentralverriegelung auch wirklich aktiviert hat.