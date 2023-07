Eine nette Abwechslung bieten die Picknickkonzerte anlässlich des Germersheimer Kultursommers. Die Stadt lädt in diesem Jahr zu zwei Picknickkonzerten ein. Das erste Konzert wird am Freitag, 14. Juli, im Stadtpark Fronte Lamotte angeboten. Hier besteht ab 18 Uhr die Möglichkeit zu einem Picknick im Park, bei dem ein Picknickkorb und -decke mitgebracht werden können. Von 20 bis 22 Uhr spielt „Everglow“, eine Coldplay Coverband mit Oli Dums. Das zweite Konzert findet am Freitag, 21. Juli, auf dem Freizeitgelände des VfR 1926 Sondernheim statt. Auch hier ist ab 18 Uhr ein „Picknick im Park“ möglich und von 20 bis 22 Uhr spielt die Band „Funk You“. Zu beiden Konzerten ist der Eintritt frei.