Vom 17. bis 21. Mai gibt es den Pfingstmarkt auf dem Messplatz beim Sportzentrum Wrede. Die Stadt bietet in diesem Jahr neue Aktionen an. Auch wurde der Platz etwas umgestaltet. Am Freitag um 18 Uhr wird der Markt offiziell im Biergarten der Schaustellerfamilie Barth aus Speyer von Bürgermeister Marcus Schaile eröffnet. Für Musik sorgt die Stadtkapelle. Unterstützt werden die Schaustellerinnen und Schausteller von Krammarkthändlern, die am Sonntag und am Montag ihre Waren auf der Zufahrtsstraße zum Messplatz präsentieren. Zudem gibt es zwei neue Aktionen: Am Samstag um 15 Uhr besuchen Comic-Stars erstmals den Markt. Kleine aber auch große Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, mit den Figuren kostenfrei Bilder zu machen. Um 18 Uhr startet dann die Weinprobe auf dem Messplatz. Der Vorverkauf für Tickets läuft bereits. Sie sind für 15 Euro im Biergarten Barth (im Germersheimer Rheinvorland) erhältlich. Der Höhepunkt beim Pfingstmarkt ist am Sonntag gegen 22.30 Uhr das Höhen-Musik-Feuerwerk.