Bei der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahre 1974 wurde auf Initiative von Kurt Kupper (Kulturgemeinde) ein „Tag der Jugend und des Sports“ mit Volkswandern, Volkslaufen, Volksradfahren und Gesundheitsschwimmen durchgeführt. Der Volkslauf war der Startschuss für den heute bekannten Pfingstlauf der Leichtathletikgemeinschaft (LG).

Ein Jahr zuvor hatte die damals noch zum Sportverein gehörende Leichtabteilung beschlossen, einen Volkslauf in ihr Veranstaltungsprogramm aufzunehmen. Zur 1200-Jahr-Feier wurde die Volkslaufidee umgesetzt. Die Strecke führte über „bequeme und gepflegte Waldwege“, wie es damals in der Ausschreibung hieß, durch den Rülzheimer Wald. „Warum sollte ich mich quälen“ überschrieb die Kulturgemeinde damals den Aufruf an die Bevölkerung, sich an den sportlichen Aktivitäten zu beteiligen.

Mit dieser Ansicht sei man auf dem Holzweg, so die Kulturgemeinde, denn jeden Teilnehmer erwarte als Belohnung für diese „Quälerei“ die Jubiläumsmedaille der 1200-Feier-Feier. „Die Medaille mit dem silbernen Rand ist für Sie serviert, aber nur wenn Sie sich beteiligen“, so der Aufruf. Und dieser Aufruf hatte Erfolg, denn über 2000 Sportler beteiligten an den verschiedenen Angeboten: 1154 starteten beim Volkslauf, 67 beim Volksgehen, 180 beim Volkwandern, 387 beim Volksradfahren und 350 beim Volksschwimmen.

Seit diesem Jahr ist der Pfingstlauf fester Bestandteil der Laufveranstaltungen der LG, die sich im Jahr 2002 vom Sportverein löste und als Leichtathletikgemeinschaft selbstständig machte. Das Programm wurde im gleichen Jahr durch den Südpfalz-Lauf im September und im Jahr 1995 einen Winterlauf im Dezember ergänzt. Während der vergangenen 50 Jahre haben sich bei den Laufveranstaltungen rund 74.000 Läuferinnen und Läufer an den knapp 130 Läufen beteiligt.

Info

50 Jahre Volkslauf in Rülzheim, Pfingstmontag, 20. Mai, ab 9 Uhr, bei der Dampfnudel. Laufstrecken 300 und 1000 m, 5 und 10 km, 21,2 km. Anmeldung bis Pfingstsonntag, 19. Mai, 12 Uhr, und weitere Info unter www.lgruelzheim.de.