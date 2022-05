Die Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen, mit den Gemeinden St. Nikolaus Bellheim, St. Georg Knittelsheim, St. Martin Ottersheim, St. Johannes und St. Laurentius Lustadt und St. Michael Weingarten und St. Bartholomäus Zeiskam, verfügt, dank Unterstützung von Sponsoren, über einen neuen Neun-Sitzer Pfarrbus. Zur Verfügung gestellt hat ihn die Firma Drive Marketing. Bei der offiziellen Übergabe des Kleinbusses, dankte Pfarrer Thomas Buchert den beteiligten Gewerbetreibenden, die durch ihre Werbeanzeige auf der Karosserie des Busses die Anschaffung erst ermöglichten. Sein Dank galt aber auch der Firma Drive Marketing sowie den ehrenamtlichen Helfern der Pfarrei, die sich für diverse Transporte immer wieder zur Verfügung stellten. Der Seelsorger wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Pfarrbus eine vielfache Verwendung finden wird. So sollen die sozialen Arbeiten innerhalb der Pfarrei weiter ausgedehnt werden. Das Fahrzeug sei aber auch gedacht für den täglichen Einsatz im Bereich der Seelsorge sowie der Senioren- , Jugend- und Kinderarbeit in den zur Pfarrei gehörenden Gemeinden.