Der Pfälzerwald-Verein Sondernheim beteiligt sich an der Aktion „Die Pfalz wandert für den Dom“. Angeboten werden drei Wanderungen auf den Original-Jakobswegen der Südroute. Gewandert wird bei jedem Wetter. Für gutes Schuhwerk, Proviant, Getränke, Sonnen- und Wetterschutz sorgt jeder selbst. Der Teilnahmebeitrag als Spende für den Dom und zur Kostendeckung beträgt zehn Euro pro Person und wird vor Ort eingesammelt. Die Jakobus-Pilgerausweise werden am Startpunkt ausgegeben. Wer einen Pilgerausweis besitzt, soll ihn mitführen. Stempelstellen werden unterwegs besucht. Die erste Tour führt am Sonntag, 25. Juni, von Germersheim nach Herxheim (21,7 Kilometer). Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in Germersheim an der St. Jakobuskirche, Klosterstraße 13. Tagesorganisation und Wanderführung: Günter Blankenburg und Rudi Wintergerst. Weiter geht es auf der zweiten Tour am Sonntag, 2. Juli, von Herxheim nach Landau (13,2 Kilometer). Treffpunkt ist um 10 Uhr in Herxheim bei „St. Maria Himmelfahrt“. Tagesorganisation und Wanderführung: Gerhard Wagenblatt und Rudi Wintergerst. Die dritte Tour führt am Sonntag, 23. Juli, von Landau nach Bad Bergzabern (21,7 Kilometer). Treffpunkt ist um 9 Uhr in Landau an der Stiftskirche. Tagesorganisation und Wanderführung: Gerhard Wagenblatt und Rudi Wintergerst. Mitwandern kann jeder, der Spaß daran hat und für den Erhalt des Speyerer Doms spenden möchte. Spendenziel ist die Restaurierung der Osttürme der Kathedrale.

Anmeldung per E-Mail an WandernPilgern@vodafonemail.de oder rudiwintergerst@kabelmail.de. Weitere Infos unter www.pwv-sondernheim.de.