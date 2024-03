„So viele Besucher wie noch nie“, zählte der Vorsitzende des Plastikmodellbauclubs (PMC) Südpfalz, Bernd Villhauer, bei der Modellbauausstellung am Samstag und Sonntag in der Zeiskamer Fuchsbachhalle.

Nämlich „weit über 500“; sonst seien es zwischen 450 und knapp 500. Wobei am Sonntag noch mehr los gewesen sei als am Samstag, und das nicht nur zu Stoßzeiten wie sonst, sondern über die ganzen Tage hinweg. „Ich mach’ das jetzt seit 17 Jahren, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Villhauer. Folglich hätten sich die rund 50 Aussteller aus ganz Deutschland sowie Frankreich und der Schweiz sowie die fünf Händler aus Baden, Pfalz und Saarland über die gute Resonanz beziehungsweise gute Geschäfte gefreut. Gezeigt wurden unter anderem Modellnachbauten von Autos (Pkw und Lkw), Flugzeugen und Schiffen (zivile und militärische). Wobei für Letztere insbesondere die Mitglieder der IG Waterline verantwortlich gezeichnet hätten, die aus dem Raum Hamburg anreisten.

Viele der Schiffebauer zieht es aus Norddeutschland nach Zeiskam. Foto: Iversen

Modellbaukurse für Kinder seien bei dieser Ausstellung, mit der der PMC auch sein 35-jähriges Bestehen feierte, nicht angeboten worden. In den Jahren zuvor sei das Interesse daran immer weiter zurückgegangen – wie auch am Modellbau insgesamt. So seien die Mitglieder des 17-köpfigen Vereins Mitte 50 aufwärts und es kämen keine Jungen nach. Auch aus diesem Grund müssten für den Auf- und Abbau der Ausstellung in der Fuchsbachhalle inzwischen externe Kräfte verpflichtet werden.