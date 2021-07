Die Gemeinde möchte ihren Ortskern verschönern. „Ziel ist es, das Ganze optisch an den bereits erneuerten Rathausplatz anzugleichen“, erklärt Bürgermeister Stefan Becker. Entsprechende Überlegungen gab es bereits zum Ende der letzten Legislaturperiode. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab der Bürgermeister den Ratsmitgliedern einen Überblick über den aktuellen Stand. Die schlechte Nachricht: Ein Förderantrag müsste bis Anfang August eingereicht werden, was zeitlich nicht mehr machbar ist. „Wir lassen uns jetzt die Zeit, das alles in Ruhe zu planen, und können so auch möglichst viele Vorschläge berücksichtigen“, so Becker. Für die Durchführung sei dann das Jahr 2023 angepeilt.