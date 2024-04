Kinder mit Aktionen für die Natur begeistern – dieses Ziel verfolgt der Naturschutzbund (Nabu) der VG Lingenfeld schon seit Jahren. Der neue Jugendwart Stephan Sell baut derzeit die Naturschutzjugend (Naju) neu auf.

„Passiv sind wir schon lange dabei“, sagt Stephan Sell und meint damit die Familienmitgliedschaft im Nabu. Erster direkter Berührungspunkt: Sohn Niklas gehörte früher – als die heutige Co-Vorsitzende Sabine Heilmann noch Jugendwartin war – der Naju an. Sell, der gerne wandert und Mountainbike fährt, kennt deshalb die wichtige Arbeit, die der Verein leistet. „Ich selbst wollte auch etwas für die Natur tun“, betont der 48-jährige, der sich besorgt über den Artenrückgang, den Einsatz von Pestiziden und dessen negativer Auswirkungen, zeigt.

„Wir sind ja im Nabu. Was kann ich machen?“, fragte er sich deshalb. Weil öfter die Waldtage in der Kita dem allgemeinen Erziehermangel zum Opfer fielen und davon auch Sohn Joshua (6) betroffen war, entschied sich der Westheimer, selbst tätig zu werden. Nicht nur seinem jüngeren Sohn – auch anderen Kindern will er künftig schöne Naturerlebnisse vermitteln: „Kinder untereinander lernen auch besser“, weiß Sell. Folge: Der zweifache Familienvater ging auf die Nabu-Führung zu, bot sich als neuer Jugendwart an – und erhielt prompt Unterstützung.

Auch in anderen Bereichen für Jugend aktiv

Apropos Jugendarbeit: Die ist für den Werkzeugmachermeister nicht neu: Seit Jahren kümmert er sich um die Jugend beim Schachclub Westheim. Er war „über zehn Jahre Jugendwart“ und ist derzeit stellvertretender Jugendwart. Zudem leitet Sell erfolgreich die Schach-AG an den Grundschulen in Westheim und Lustadt, was ihm großen Spaß bereitet. Bereits vor seiner einstimmigen Wahl zum neuen Nabu-Jugendwart im Juli hatte Sell im Mai bei einer Nabu-Pflanzentauschbörse in Westheim ein Waldquiz für Kinder erstellt: „Das ist gut angekommen.“ Seitdem nimmt er auch an den offenen Nabu-Monatstreffen teil: „Wenn ich Zeit habe, will ich auch bei den Aktionen dabei sein, mithelfen und Infos sammeln, damit ich den Kindern etwas erzählen kann“, sagt Sell.

Nach seiner Wahl zum Jugendwart passierte seinen Angaben zufolge allerdings „ein halbes Jahr gar nichts“ – mangels Kinder. Es musste also gehandelt werden: Veranstaltungen mussten her. Zusammen mit Vertretern der Nabu-Ortsgruppe und der Nabu-Regionalstelle Süd wurde ein Jahreskalender erstellt: „Wir haben versucht, jeden Monat einen Termin zu notieren.“ Erste Aktion: Beim Familientag auf der Nabu-Streuobstwiese zwischen Lingenfeld und Schwegenheim im März hat Sell mit fünf Kindern unter anderem kleine Insektenhotels aus Dosen gebaut. Und Ende März zusammen mit Co-Vorsitzendem Joachim Häußler 26 Kindern der Evangelischen Jugend Germersheim mit einem Quiz einen schönen Ferientag in Lingenfeld bereitet.

Am Samstag steht nun die erste große Naju-Veranstaltung auf dem Programm, die bereits ausgebucht ist. Unter dem Motto „Was fliegt denn da?“ dreht sich dabei alles um einheimische Vögel. Vor allem durch persönliche Kontakte konnte die Nabu-Gruppe derweil einige interessierte Kinder für die Naju gewinnen. Naturinteressierte zwischen sieben und zehn Jahren sind aber weiter willkommen.

Kontakt & Termine

Wer an den Naju-Aktionen teilnehmen möchte, muss sich vorher per E-Mail anmelden: nabu.lingenfeld@nabu-rlp.de

Pflanzentauschbörse mit Kinderprogramm, in Kooperation mit dem Nabu und der Naju Bellheim (Samstag, 11. Mai, ab 13 Uhr, im Pfarrgarten Zeiskam), Besuch beim Imker (Samstag, 8. Juni), Natur am Wasser (Dienstag, 16. Juli, 9 Uhr), Fledermausnacht (Freitag, 6. September, 17.45 Uhr), Fledermauskästen selbst bauen (Samstag, 7. September, 9.30 Uhr), Rund um den Apfel (Samstag, 12. Oktober, 9.30 Uhr), Vogelfutter herstellen (Samstag, 9. November, 9.30 Uhr), Fackelwanderung mit Adventsfeier an der Grillhütte Westheim (Freitag, 6. Dezember, 17 Uhr)