Der nächste Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt steht an: Die Arbeiten zum Ausbau der L509, also der Hauptstraße, im Abschnitt zwischen der Oberwiesenstraße und dem Ende der Ortsdurchfahrt vor dem Fahrbahnteiler beginnen am 2. Juni. Die Maßnahme umfasst den Vollausbau der Straße einschließlich der Gehwege, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) jetzt mit. Bestandteil des Ausbaus ist auch die Hauptstraße hinter dem Lordplatz. Die Hauptstraße bleibt für den Verkehr voll gesperrt.

Der Verkehr wird während der Bauzeit über die bestehende Ortsumgehung umgeleitet. Die Bauzeit für diesen Bauabschnitt beträgt aller Voraussicht nach zirka vier Monate. Für Fußgänger steht während der Bauzeit immer ein Gehweg auf einer Straßenseite zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es im Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de.