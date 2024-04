Der Musikverein „Lyra“ mit seinen Original Auwälder Blasmusikanten zählt aktuell 254 Mitglieder. Die finanzielle Situation des Vereins ist nach Darstellung des Kassenverwalters sehr gut. Insgesamt neun Jungmusiker stehen derzeit in Ausbildung, sodass das Fortbestehen des Vereins als gesichert erscheint. Am Sonntag, 28. April, ist das Jahreskonzert in der Schulturnhalle angekündigt. Außerdem ist nach vierjähriger Zwangspause das Großevent „Rock and Bikes“ beim Musikerheim Am Rheinberg in der Zeit vom 8. bis 11. August vorgesehen.

Ehrungen

Für langjährige aktive Mitwirkung in der Gemeinschaft wurden geehrt: Roland Eiswirth, Wolfgang Hartweg, Walfried Hoffmann, Luzi Schmitt, Rainer Übel und Eugen Wünschel.