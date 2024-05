Mittlerweile aufgespürt wurde ein 18-jähriger Fahrer, dem laut Polizei vorgeworfen wird, dass er am Dienstag gegen 2.20 Uhr einen 48-jährigen Germersheimer angefahren hat. Der 48-Jährige sagt, er sei auf die Straße gegangen, weil der 18-Jährige gelärmt habe. Bereits in der Vergangenheit wäre der junge Mann mit seinem älteren silberfarbenen Honda Civic mehrfach im Pionierweg unter anderem wegen lautem Hupens und Schreien aufgefallen. Als nun der 48-Jährige auf die Straße lief, um nachzuschauen, ließ der junge Mann den Motor an und fuhr den älteren an. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. Der Fahrer flüchtete, so die Polizei.