Ein mit Haftbefehl gesuchter Bulgare ist der Polizei am Grenzübergang Bienwald ins Netz gegangen. Am Dienstag kontrollierten Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Direktion Koblenz den ehemaligen Grenzübergang. Dabei fiel ihnen ein SUV mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen auf. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Bulgare von den bulgarischen Behörden wegen Eigentums- und Rauschgiftdelikten zur Festnahme ausgeschrieben war und nach Bulgarien ausgeliefert werden soll. Der Mann wurde festgenommen und nach der Haftvorführung beim Amtsgericht Landau in die JVA Zweibrücken eingeliefert. Bis zu seiner Auslieferung in sein Heimatland wird der Mann in der JVA verbleiben. Wegen Fahrens ohne Zulassung und Haftpflichtversicherung wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet.