Die Verbandsgemeinde Lingenfeld hat die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) damit beauftragt, gegen die Tigermücke vorzugehen. Im Mittelpunkt steht dabei die im vergangenen Jahr entdeckte Population in einem Lingenfelder Wohngebiet. Unklar ist, was aus einer zweiten Population auf VG-Gebiet wird.

„Die Tigermücke ist in Lingenfeld bisher in zwei Bereichen festgestellt worden: auf dem Campingplatz an der Lingenfelder Altrheinlandschaft und im Wohngebiet zwischen Goldberghalle und Berliner