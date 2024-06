Michael Braun, der ohne Gegenkandidaten zu seiner ersten Ortsbürgermeisterwahl antrat, bekam 3027 Ja-Stimmen. Das sind 74,1 Prozent der Stimmen. Mit Nein stimmten 1056 Wähler ( 25,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 63,6 Prozent. „Ich hatte 70 Prozent als Ziel, jetzt sind es 74,1 Prozent. Ich bin gelöst.“ Es sei das Ergebnis einer guten Teamarbeit. Am Montag werde es nochmals spannend, wenn Orts- und Verbandsgemeinderat ausgezählt werden. Und dann stehe noch das Heimatfest an.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter