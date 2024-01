Der Schreck sitzt noch tief bei den Narren, die am Samstag bei der Gäsemälger-Nacht den 19. Gäsemälger der Kuhrder Fasenacht küren wollten. Die Veranstaltung wurde wegen zwei medizinischen Notfällen abgebrochen, sagt der Vorsitzende der Kuhrder Fasenacht, Roland Eiswirth, am Sonntag gegenüber der RHEINPFALZ.

Etwa eine Viertelstunde, bevor in der Schulturnhalle der neue Gäsemälger präsentiert werden sollte, hatte eine Gruppe der Wörther Altrheinnarren einen Auftritt auf der Bühne. Dabei sei es zu einem medizinischen Notfall gekommen, sagt Eiswirth. Die Darbietung sei umgehend abgebrochen worden, die Bühne wurde abgeschirmt, Ersthelfer waren im Einsatz. Fast zeitgleich gab es einen weiteren medizinischen Notfall unter den Zuschauern im Saal.

Während sich auch hier die Ersthelfer kümmerten, wurde zügig der Saal geräumt und die Veranstaltung abgebrochen. Die Zuschauer warteten erst im Foyer und in einem Saal der Grundschule, bis die beiden Notfälle von Rettungskräften versorgt waren. Danach konnten sie ihre Jacken an der Garderobe abholen. „Alle hatten Verständnis“, lobt Eiswirt am Tag danach. Auch habe es Lob von den Rettungskräften gegeben, dass die beiden Einsätze beginnend mit dem Engagement der Ersthelfer vorbildlich abgelaufen seien. Beiden Betroffenen gehe es am Sonntag den Umständen entsprechend gut, sagt Eiswirt.

Die Identität des Gäsemälger der laufenden Kampagne soll nun zu einem anderen Termin enthüllt werden. Die Kuhrder Fasenacht plane am Freitag, 19. Januar, 20 Uhr, eine Gäsemälger-Party in der Schulturnhalle, kündigte Eiswirth an.