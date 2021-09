Im Ortsbezirk Wörth wird die Kerwe gefeiert. „Die Wörther Kerwe findet statt, aber annerschter“, kündigte Ortsvorsteher Helmut Wesper am Mittwoch an. Nun gibt es Details zu dem Fest, das von Samstag 18. September, ab 17 Uhr (Eröffnung) bis Montag 20. September, auf dem Dammschulplatz gefeiert wird.

Der Festplatz muss aufgrund der Bestimmungen eingezäunt werden und es gibt einen Ein- und einen Ausgang. Es gilt die 3G-Regel, die maximale Besucherzahl ist auf 500 begrenzt.

Einige Schausteller mit Losbude, Glücksrad, Süßigkeiten, Pfeile werfen sowie ein Kinderkarussell haben ihr Kommen angekündigt. Die Bewirtung übernimmt wieder der FC Bavaria. Der Frauenchor und der GV Männerchor bieten Gesangskostproben, der Musikverein Edelweiß spielt am Sonntagnachmittag auf, die AH-Band des FC Bavaria am Montag. Nach der Eröffnung führen am Samstag Wörther Laienschauspieler ein Straßentheater auf. Für die Abende sind Musikprogramme vorgesehen mit der „Eased Music Group“, der Band „Freestyle“ und Franz Roth.