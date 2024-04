Der Martini-Preis der SPD Südpfalz 2023 wird am Sonntag, 5. Mai, 10.30 Uhr in der Bienwaldhalle Kandel an den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments und Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung Martin Schulz verliehen. Der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung war von 1994 bis 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments, ab 2012 als dessen Präsident, was ihm den Beinamen „Mister Europa“ bescherte. Von 2017 bis 2021 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Der ausgebildete Buchhändler, der von 1987 bis 1998 ehrenamtlicher Bürgermeister von Würselen in Nordrhein-Westfalen war, setzt sich seit jeher für eine Stärkung Europas und der europäischen Institutionen ein. Immer wieder hob er die Bedeutung der EU als Friedensmacht hervor und betonte, dass sie das beste Mittel zur Abwehr der „Dämonen des 20. Jahrhunderts“ sei.

„Der perfekte Preisträger des Martini-Preis im Jahr der Europawahl“, wie die beiden Vorsitzenden der SPD Südpfalz, Jennifer Braun und Mario Daum, unterstreichen. Die Laudatio auf den Preisträger Martin Schulz wird die Neustadter Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis übernehmen, die mit ihm auch einige Jahre im Bundestag saß. Eine Talkrunde mit seinem politischen Weggefährten Kurt Beck, Ministerpräsident a.D., rundet die Veranstaltung ab.