An der Regenrinne eines Hauses in der Hauptstraße ist am Samstag gegen 11 Uhr ein Lastwagen hängengeblieben. Laut Polizei entfernte sich der Lkw-Fahrer anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Zusammenstoß soll angeblich von mehreren namentlich nicht bekannten Passanten beobachtet worden sein. Die Polizei in Germersheim bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 zu melden.