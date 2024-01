Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Erleichterung ist ihm anzumerken. Leon Bauer meldet sich in seinem Sport zurück, am 27. Januar tritt er in Köln an. Der 25-Jährige aus Hatzenbühl kommt aus einem tiefen Tal, der Vertrag mit Universum ist wie ein Befreiungsschlag.

Aufgeräumt, gebräunt, um keine Antwort verlegen sitzt Leon Bauer seinem Gesprächspartner im Youtube-Clip, den die Universum-Box-Promotion aufgezeichnet hat, gegenüber. Smalltalk