Die Mitglieder der Leader-Aktionsgruppe (LAG) haben EU-Mittel in Höhe von rund 715.000 Euro sowie knapp 100.000 Euro an Landeszuschüssen für neun Vorhaben in der Region vergeben. Laut Mitteilung wurden außerdem zwei weiteren Vorhaben eine Sonderförderung in Höhe von 266.000 Euro zugesprochen. Unter den geförderten Projekten ist das Dorfbackhaus Edesheim, das Projekt: „Die Straße. Verbindet“ vom Deutschen Straßenmuseum Germersheim und die Aktion „Naturnahes Gärtnern“ der Verbandsgemeinde Rülzheim. Die Errichtung eines Repair-Cafés in Edesheim erhält finanzielle Unterstützung sowie das Projekt: „Ich kann kochen! Ach uff pälzisch!“ in der Kita St. Joseph in Bellheim.

Für die Freizeitanlage mit multifunktionaler Nutzbarkeit für alle Bevölkerungs gruppen in Maikammer gibt es Geld und für die Anschaffung eines Elektro-Personentransporters des Vereins „Kunstpfade“. Auch der Campingplatz in Rülzheim erhält Unterstützung aus dem Leader-Topf und das ehemaligen Schloss Friedrichbühl in Bellheim. Der Dorfladen in Westheim wir finanziell gefördert, ebenso der Umbau einer Halle in Zeiskam zu einer Arztpraxis.