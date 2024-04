Nicht mit einem Ladendetektiv gerechnet hat wohl ein 29-jähriger Germersheimer. Der Mann betrat am Samstagnachmittag eine Supermarktfiliale in der Posthiusstraße. Hier entnahm er zwei Kopfhörerpaare aus der Auslage und steckte diese in seine mitgeführte Bauchtasche sowie seinen Rucksack. Beim Verlassen des Supermarktes wurde er durch einen Ladendetektiv angesprochen und die Polizei verständigt. Der Gesamtwert des Diebesgutes belief sich auf ca. 170 Euro. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.