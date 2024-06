SPD: Silke Brunner, Hans-Peter Schmitt; CDU: Max Frey, Alexander Becht, Astrid Best, Thorsten Verlohner, Markus Fischer, André Bentz, Dieter Böhm; FW-AB: Alexander Fischer, Tobis Dollt, Andreas Fischer, Carlos Serrano del Rio, Kerstin Serrano del Rio, Andreas Olschewski, Bruno Bohlender, Waldfried Heid, Bettina Fischer, Carolin Fischer, Roy Röske.

Die Kommunalwahl 2024 beschert dem Klosterdorf Hördt eine zweite Sensation. Die Freien Wähler-Aktiven Bürger (FW-AB) sichern sich die absolute Mehrheit mit 55,2 Prozent der Stimmen. In Sitzen umgerechnet sind das elf Sitze gegenüber acht als Ergebnis der Kommunalwahl 2019. Die CDU kommt auf 32,1 Prozent der Stimmen und verliert zwei Sitze am Ratstisch. Damit ist sie noch mit sieben Sitzen vertreten. Verloren hat auch die SPD. Künftig dürfen noch zwei Genossen bei Entscheidungen mit abstimmen. Die Partei kam auf 10,9 Prozent der Stimmen (17,4 Prozent im Jahr 2019).

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

