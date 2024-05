Samstagabend zerkratzten Jugendliche nach Angaben der Polizei Wörth in der Theodolindestraße insgesamt 10 Fahrzeuge. Die geparkten Wagen wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand angegangen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth unter Telefon 07271-92210 in Verbindung zu setzen.