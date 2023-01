Am Samstagabend brannte eine Hybrid-Pkw in einer Tiefgarage in Durlach. Da das Fahrzeug aufgrund der verbauten und durch den Brand beeinträchtigten Batterie nicht vollständig gelöscht werden konnte, wurde es von der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen aus der Tiefgarage geborgen. Es gab keine Verletzten, aber einen Sachschaden von geschätzt 500.000 Euro.