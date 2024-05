In der Straße „Am Pfarrgarten“, der Einfahrt zu den Baugebieten Seelhof und Niederhorst von der L553, wird der Gehweg durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn abgegrenzt. Der magere Rasenbewuchs ist durch den grobkörnigen Untergrund schwer zu pflegen. Da der Grünstreifen mitunter beparkt und befahren wird, sind an einigen Stellen Risse und Ausfahrungen in der Asphaltdecke erkennbar. Unter dem Grünstreifen sind Leitungen, darunter Glasfaser verlegt, die eine Einfassung der Grünfläche komplizierter und teurer machen würden. Diese Leitungen müssten auch bei einer Bepflanzung berücksichtigt werden. Der Rat folgte dem Vorschlag von Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) zu einer kostengünstigen Begrünung. Diese sieht die Bepflanzung des etwa 140 Meter langen Streifens mit Hibiskus und Lavendel vor, sowie eine Rasenansaat zur leichteren Pflege.