Wegen der Bauarbeiten in Bellheims Hauptstraße, ist auf der Umleitungsstrecke durch die Rülzheimer Straße seit geraumer Zeit ein höheres Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Um Rückstaus an der Einmündung zur Hauptstraße zu reduzieren, ist die Grünphase der Fußgängerampel am Dienstag auf etwa zehn Sekunden verlängert worden. Das teilte am Dienstagnachmittag die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Die beiden Bushaltestellen in der Rülzheimer Straße bleiben demnach unverändert.