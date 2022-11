Für Hundebesitzer sind die Mitteilungen beängstigend: Seit Anfang November halten sich in der Gemeinde hartnäckig die Warnungen, dass im Bereich der Sportstätten am Bauernwald Giftköder für Hunde ausgelegt worden seien. Hundehalter, die in diesem Gebiet spazieren gehen, informierten sich gegenseitig, wenn sie sich persönlich getroffen haben. Auch in den sozialen Medien ebbten die Hinweise bisher nicht ab. Mittlerweile wird sogar von drei Hunden gesprochen, die nach einem Kontakt mit dem Gift gestorben seien.

Die Polizeiinspektion konnte jedoch bislang die Gerüchte nicht bestätigen, hieß es auf Anfragen der RHEINPFALZ. Die Polizei gab an, dass ihr bisher keine Anzeigen von betroffenen Hundehaltern dazu vorlägen. Trotz intensiver Nachfrage in sozialen Medien und direkt bei Hundehaltern konnte von Seiten der RHEINPFALZ bisher außerdem kein Hundebesitzer ausfindig gemacht werden, dessen Hund in den letzten Tagen an Giftkontakt südlich von Rheinzabern gestorben ist. Der Verein „Voices of Dogs“ mit Sitz in Hatzenbühl hat sich auf mehrere Anfragen hin bisher noch nicht zurückgemeldet.