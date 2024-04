Mit Soldaten der Bundeswehr marschieren – das können Bürger beim 14 Kilometer langen „14K3“-Gedenkmarsch, der am Freitag, 5. April, 7.15 Uhr, auf dem Kerweplatz in Westheim startet und über Umwege zur Südpfalz-Kaserne nach Germersheim führt.

„Jeder ist herzlich willkommen“, lud Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) die Bevölkerung bei der jüngsten Ratssitzung zum Mitlaufen ein. Vorteil der Bürger ohne Uniform: Sie dürfen ohne Gepäck teilnehmen. „Die Soldaten laufen natürlich mit Gepäck“, so Grabau. Lohn für alle Teilnehmer: Zur Stärkung gibt es Bratwürste und Getränke in der Kaserne.

Was steckt hinter dem Marsch? Laut Grabau wurden am 2. April 2010, an einem Karfreitag, bei einem Gefecht in Afghanistan drei deutsche Soldaten getötet und acht verwundet – und mussten von Alliierten unter schwerem Beschuss ausgeflogen werden. „Das Karfreitagsgefecht stellt bis dato eines der schwersten Gefechte der Bundeswehr dar. Zum Gedenken an die gefallenen Fallschirmjäger findet jährlich zur Osterzeit dieser Marsch, an dem auch die Soldaten der Westheimer Patenkompanie teilnehmen, statt“, so Grabau. nti