Ein Geldautomat soll künftig in Hatzenbühl in einem sprengrobusten Pavillon untergebracht sein. Über diese Kooperation zwischen der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG und Sparkasse Südpfalz informiert die Verbandsgemeinde Jockgrim auf ihrer Homepage.

Der Pavillon soll nur wenige Meter von der VR-Bank-Filiale entfernt auf dem Rathausplatz in der Kirchstraße 7 errichtet werden. Die Mitarbeiter in der VR-Bank-Filiale in der Luitpoldstraße 148 seien weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Kunden da, heißt es auf der Homepage. Der bisher in der Bankfiliale befindliche Geldautomat werde jedoch abgebaut, um Menschen, die in unmittelbarer Nähe wohnen oder arbeiten, nicht zu gefährden. Zudem soll die im Gebäude befindliche Hausarztpraxis im Falle einer Sprengung keinen Schaden nehmen.