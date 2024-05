Die FWG veranstaltete am 11. Mai ein Weißwurstessen auf dem Westheimer Dorfplätzl. Für die Kinder gab es kostenloses Ponyreiten, das sehr rege in Anspruch genommen wurde. Jeder konnte freiwillig etwas in die aufgestellten Spendenkassen werfen. Den kompletten Erlös in Höhe von 280 Euro spendet die FWG zugunsten der Westheimer Kirchturmuhren, die restauriert werden müssen.