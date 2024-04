Die FDP Bellheim hat während zweier Mitgliederversammlungen ihre Listen zur Kommunalwahl aufgestellt. Den Liberalen zufolge bestehen die Listen aus einer gute Mischung aus jungen und erfahrenen Bewerbern. Zudem stellen sich alle aktuellen Mandatsträger in Bellheim erneut zur Wahl. „Die erfolgreiche Arbeit von Christian Hambsch, Pascal Mees, Marcel Christmann, und dem Ortsbeigeordneten Harald Walter im Gemeinderat sowie von Christian Hambsch, Bernd Dietrich sowie Harald Walter im Verbandsgemeinderat schreit nach einer Fortsetzung. Gerade in der Bildungspolitik sind wir in Bellheim noch lange nicht am Ende unserer Überlegungen angelangt“, so der Vorsitzende Marcel Christmann. „Wir haben noch etliche kommunalpolitische Themen, welche wir auch in Zukunft für die Gemeinden umsetzen wollen“, gibt Christian Hambsch als Fraktionsforsitzender als Ziel für die anstehende Wahlperiode aus:

Listen

Ortsgemeinderat: Harald Walter (3-fach), Marcel Christmann (3-fach), Christian Hambsch (3-fach), Pascal Mees (3-fach), Gerhard Löwer (3-fach), Bernd Dietrich (3-fach), Tobias Sulzer, Jeannette Becht, Wolfgang Trauth, Tobias Höhl, Jürgen Egler, René Griebner, Dr. Andreas Meyer, Carsten Hoffmann.

Verbandsgemeinderat: Christian Hambsch, Harald Walter, Marcel Christmann, Wolfgang Trauth, Jeannette Becht, Achim Kloos, Tobias Sulzer, René Griebner, Jürgen Egler, Pascal Mees, Gerhard Löwer, Dr. Andreas Meyer, Bernd Dietrich, Tobias Höhl, Carsten Hoffmann - alle zweifach benannt.