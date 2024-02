Der Bellheimer Faschingsumzug findet am Sonntag, 11. Februar, wieder statt. Er beginnt um 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße und endet an der Ecke Schubert-/Albert-Schweitzer-Straße. Die Abfahrt der Umzugswagen erfolgt über die Richard-Wagner-Straße oder über die Forststraße auf die Postgrabenstraße. Alle Wagen müssen von mindestens sechs Personen ohne Unterbrechung bis zum Ende der Umzugsstrecke begleitet werden. Die Begleiter müssen sich erkennbar machen durch zum Beispiel Westen, Fähnchen und dürfen nicht alkoholisiert sein. Dies wird zu Beginn und während des Umzugs kontrolliert. Bei Verstößen dürfen der Wagen und die Gruppe nicht weiter teilnehmen.