Ärgerlich bei einer Radtour ist, wenn das Fahrrad eine Panne hat und das eigene Pannenset nicht ausreicht. Hilfe gibt es durch die Fahrradambulanz von Hardy Siebecke – aber nicht nur im Notfall.

Die Radsaison nimmt im Frühjahr richtig Fahrt auf. Ärgerlich ist es dann, wenn man bei der ersten Radtour wegen einer Panne liegen bleibt. Im Bereich Germersheim und Sondernheim ist das kein Problem, denn Hardy Siebecke, der Gründer der Spezialradmesse, bietet eine Fahrradambulanz an. Die wurde auch schon genutzt, und zwar im vergangenen Sommer.

Ein Paar aus Dänemark hatte eine Panne in Römerberg und war auf der Suche nach einem Laden für die spontane Reparatur, erzählt Hardy Siebecke. Da sie in Germersheim ein Zimmer in einem Hotel gebucht hatten, hofften sie auf schnelle Hilfe bei einem der beiden Fahrradgeschäfte um die Ecke. Eines hatte am Nachmittag geschlossen, das andere keine Zeit, verwies das Paar jedoch an Siebecke. „20 Minuten nach dem Telefonat traf ich das Paar auf dem Kirchenplatz“, erinnert sich Siebecke. Gewechselt werden musste eine Fahrradkette, die gerissen war, und ein Ritzel. „Einen Abzieher habe ich dabei“, sagt der Radfachmann. Normalerweise „würde ich, wenn es geht, nur Kettenglieder auswechseln“, aber der Däne habe eine komplett neue Kette gewollt, weil die andere verschlissen war und „sie noch viele Kilometer am Rhein entlang bis in die Schweiz vor sich hatten“, erinnert sich der Spezi-Gründer. Und neben einer Bezahlung gab es Kaffee und Kuchen als Belohnung. „Da haben wir auf dem Kirchenplatz ein Picknick gemacht, das war sehr schön“, blickt Siebecke zurück und lächelt dabei.

Hilfe nicht nur im Notfall

Die Fahrradambulanz ist inzwischen also ein gutes Jahr alt, doch wie kam der Wahl-Germersheimer dazu, dies anzubieten? Siebecke kommt ursprünglich aus Norddeutschland und landete – wie so viele Germersheimer – durch das Studium in der Stadt. Nach einigen Semestern Studium haben er und Georg Haas „Haasies Radschlag“ – „aus Haas und Siebecke wurde Haasies“ (Siebecke) – gegründet. „Das war 1986“, sagt der Mitgründer. Er habe schon immer gerne etwas mit den Fingern gemacht. Neben der vielen Theorie in Schule und Studium „war das ein schöner Ausgleich“. Und inzwischen sind es fast 40 Jahre, sagt der Übersetzer. Und da Ruhestand – nach dem Verkauf der Spezi – nicht so richtig zu ihm passt, „mache ich das jetzt“.

Dabei kann man Hardy Siebecke nicht nur im Notfall, wie die gelben ADAC-Engel bei einer Panne anrufen, er übernimmt auch kleinere Fahrradreparaturen, wenn gewünscht. Neben der Reparatur platter Fahrradreifen oder einem defekten Rücklicht werden auch Schalt- oder Bremszüge getauscht. „Geflickt werden Fahrradschläuche nicht mehr“, sagt Siebecke. Da gehe es auch um Garantie. Deshalb tausche er Schläuche. Das sei bei Haasies Radschlag auch schon seit vielen Jahren so. In der Gepäcktasche seines mobilen Werkstatt-Fahrrades sind viele Ersatzteile und Werkzeuge. Aber gut sei es, wenn vorab ein Foto des Defekts geschickt wird, oder gesagt wird, was benötigt wird. Und damit es so weit gar nicht kommt, gibt Hardy Siebecke auch gleich ein paar Tipps für die erste Radtour mit auf den Weg: Wichtig sei es, immer genügend Luft auf den Reifen zu haben. Die wenigsten Radfahrer wüssten, dass auf dem Reifenmantel „aufgedruckt ist, wie viel Luftdruck auf den Reifen muss“. Der Radspezialist empfiehlt, immer den Maximaldruck auf den Reifen zu haben, „es sei denn, man fährt ins Gelände“, schränkt er ein. Die Reifenmäntel hielten in der Regel viele Jahre, wenn es sich um namhafte Markenprodukte handele. Licht überprüfen oder Bremsen sei ebenso wichtig. Und auch auf die Kettenschmierung sollte geachtet werden.

„Neben dem Reparatur-Service biete ich auch unabhängige Fahrradberatungen für Neu- und Gebrauchtradkauf an“, sagt Siebecke. Und als Spezi-Gründer „verstehe ich mich natürlich besonders auf Dreirad- und Tandemberatung“. Die Kosten für die Reparatur berechnen sich nach einem üblichen Stundensatz sowie einer Anfahrtspauschale von 10 Euro. Neben Germersheim und Sondernheim gehört nach Absprache auch Lingenfeld und Bellheim zu seinem Radius.

Info

Fahrradambulanz und -reparatur-Service, Hardy Siebecke, 0176-38240640, E-Mail: hardy@seldabeck.de