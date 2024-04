In allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rülzheim sollen unter anderem Installationen von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, eine Dach- und Fassadenbegrünung in Rülzheim, sowie auch die Beschaffung eines Elektrofahrzeugs für den Bauhof in Kuhardt finanziert werden. Dafür wurden nun 449.055 Euro Förderung des Landes bewilligt. Das teilte die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche jetzt mit.

Die Landesregierung fördert im Zuge des Kipki-Programms mit insgesamt 250 Millionen Euro kommunale Klimaschutzinvestitionen in ganz Rheinland-Pfalz. Die Abkürzung steht für das „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“. Kipki ist laut Pressemitteilung das bundesweit größte Finanzierungs- und Beratungsprogramm für Kommunen, es ist unbürokratisch gestaltet und die Kommunen müssen keinen Eigenanteil erbringen.