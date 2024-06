Mit rund 20 Ständen startet am Freitag, 14. Juni, die 1. Germersheimer Bierbörse. Das Bierdorf, die etwas kleinere Variante der Bierbörse wird das Festungsgelände für drei Tage in den größten Biergarten der Stadt verwandeln.

Am Freitag um 15 Uhr geht’s los und ab 18 Uhr wird DJ Alex die Gäste auf das große Public Viewing des Eröffnungsspiels vorbereiten. Natürlich gibt es zum Spiel auch schottisches Bier vom Fass. Überhaupt ist die Auswahl sehr vielfältig in Germersheim: Belgische Biere vom Fass und aus der Flasche werden angeboten, eine Vielzahl polnischer Biere und es wird

einen tschechischen Bierstand geben. Es wird Kona-Bier aus Hawaii angeboten oder auch Hanfbier aus Belgien.

Hohentanner aus Bayern wird zu Gast sein mit kräftigen bayerischen Bieren, die Privatbrauerei Specht aus dem Erzgebirge wird wieder mit ihrem „Meter-Bier“ begeistern. Es wird Frühkölsch vom Fass angeboten, Engels aus Crailsheim und Klosterbier aus Andechs. Die Lokalmatadoren aus Bellheim werden mit einem großen Ausschank an den Start gehen. Das Brauhaus zur Rose mit dem schwarzen Wagen bietet außergewöhnlich Bierkreationen, ebenso die Hamberger Braumanufaktur aus dem Badischen.

An jedem Stand kann man mit dem lustigen 0,1-Liter-Pro-Bier-Glas in kleinem Maß verkosten, wenn das große Bier dann doch zu viel ist. Die Gläser kann man überall auf der Veranstaltung zum Preis von 2,50 Euro kaufen und dann an den Ständen mit einer Fassbiersorte zum Preis von 1,50 bis 2 Euro befüllen lassen. An den verschiedenen Spezialitätenimbissen kann man sich eine gute Grundlage für die Reise um die Welt der Biere verschaffen. Das Eröffnungsspiel der Fußball-EM am Freitag wird live auf einer Videowand übertragen.

Am Samstag, 15. Juni, gastiert die Band „who2ladies“ auf der Bierbörsenbühne. Die Jungs sorgen mit ihrem Mix aus Pop, Rock und Partyschlagern für einen tolle Stimmung. Am Sonntag sorgt DJ Alex am Nachmittag für Unterhaltung.

Info

Öffnungszeiten: Freitag, 15 bis 24 Uhr, Samstag, 14 bis 24 Uhr und Sonntag, 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.bierboerse.com