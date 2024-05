Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht zum Pfingstmontag einen Lagercontainer des Reit- und Fahrvereins in Zeiskam auf. Sie erbeuteten eine Traktor-Anhängerkupplung sowie einen Verteiler eines Wasserfasses. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 1500 Euro. Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.