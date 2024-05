In der Nacht auf Mittwoch, 8. Mai, haben sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus in der Druslachstraße in Lingenfeld verschafft. Nach Angaben der Polizei stahlen sie dort Bargeld in nicht genannter Höhe. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.