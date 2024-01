[Aktualisiert: 21. Januar, 12.03 Uhr] Zu einer Serie von Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen kam es zwischen vergangenem Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, im Kreis Germersheim. Bislang unbekannte Täter brachen nach Mitteilung der Polizei in die Grundschulen in Rheinzabern und Steinweiler sowie das Pfarrheim in Kandel ein. Ferner kam es zu Einbruchsversuchen in die Grundschulen in Neupotz und Kuhardt sowie das Pfarrheim in Hatzenbühl. Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs geht die Polizei davon aus, dass die Taten von denselben Tätern begangen worden sind. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wörth (Telefon 07271 92210, E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de) zu melden oder bei der Polizei in Germersheim (Telefon 07274 958-0, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de).

War zuerst von einem Einbruchsversuch in Kuhardt die Rede, ist es nun eine Einbruchsserie im Landkreis.