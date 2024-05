Über ein Fenster gelangten bislang unbekannte Täter in die Büroräume eines landwirtschaftlichen Betriebes in Knittelsheim. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Es wurde laut Polizei Bargeld im vierstelligen Bereich gestohlen. Auch Sachschaden ist entstanden. Hinweise an die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.