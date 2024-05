In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Grundschulen in Kuhardt, Hördt und Leimersheim eingebrochen. Sie konnten laut Polizei zwar keine Beute machen, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln von Türen in die Räume. Hinweise an die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.