Seit Ende des letzten Jahres müssen Neuwagen, die ein Radiogerät eingebaut haben, digitalen Radioempfang bieten. Dabei wird auf die Technik DAB+ gesetzt. DAB steht dabei für Digital Audio Broadcasting, die digitale Übertragung von Radiosendern. Das „Plus“ steht für eine effizientere Sendetechnik, die seit 2011 verstärkt Verbreitung findet. Doch wie sieht es mit dem Empfang im Kreis Germersheim aus?

Aufgrund der Lage sind im Kreis Germersheim eine Vielzahl an Programmpaketen empfangbar. So ist im kompletten Kreisgebiet das Programmpaket „DR Deutschland“ mit Sendern wie Klassik Radio, Radio Bob, Sunshine Live Schlagerparadies, Schwarzwaldradio, die Kirchensender ERF Plus und Radio Horeb oder auch die Programme des Deutschlandfunks zu empfangen.

Das ebenfalls bundesweit ausgestrahlte Paket von „Antenne DE“ bietet zum Beispiel das Kinderradio Toggo, Rock Antenne, Antenne Bayern, RTL, 80s80s sowie weitere Sender des Anbieters „Absolut Radio“. Ganz neu ist das „Klassik Radio Movie“, das Musik aus Filmen, Serien und Videospielen präsentiert. Der Anbieter plant zudem mehrere neue Sender im Laufe des Jahres, die dann ebenfalls in der Südpfalz zu hören sein werden.

Sender aus Rheinland-Pfalz, Ba-Wü und Hessen

Das rheinland-pfälzische Programmpaket umfasst die Sender des SWR sowie bigFM, RPR1 und Rockland Radio. Aus Baden-Württemberg ist ebenfalls ein Senderpaket des SWR zu empfangen – je nach Standort ist das Paket „SWR BW Nord“ hier sogar stärker zu empfangen als die rheinland-pfälzische Variante. Das Programmpaket „OAS BW“ bietet zahlreiche private Sender wie Radio Regenbogen und Regenbogen 2, Die neue Welle aus Karlsruhe, Radio Teddy für Kinder, den „Seefunk“ aus der Bodenseeregion, Donau 3 FM und einige mehr.

Aus Hessen ist zumindest im nördlichen Kreisgebiet auch das Programmpaket des Hessischen Rundfunks zu empfangen, sowie das Paket „Hessen Süd“ mit privaten Sendern wie „Hit Radio FFH“, „planet radio“ oder zum Beispiel auch das Comedy-Radio „Joke FM“. Während bei Testfahrten entlang der B9 alle anderen Programmpakete fast durchgängig zu empfangen waren, begannen bei den hessischen Sendern ab Rheinzabern Programmaussetzer. Südlich von Jockgrim wird der Empfang schwierig. Jedoch hat sich auch hier gerade zum Jahreswechsel einiges verbessert.

Gerät und Bebauung ausschlaggebend

Entlang der A 65 sind sowohl die bundesweiten Pakte als auch die Länderpakete aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ohne Probleme zu empfangen. In den einzelnen Gemeinden, so sagt es die Sendeleistungs-Prognose, dürfte es im Kreis ebenfalls kaum zu weißen Flecken kommen. Doch kommt es hier auch auf die Bebauung an. Gebäude oder Unterführungen können dafür sorgen, dass hier und da mal kein Empfang möglich ist. Bei Tests kam es zu gelegentlichen Aussetzern in Winden, bei Freckenfeld und Schaidt sowie bei der Durchfahrt von Bellheim. Südwestlich von Kandel ist es vor allem das Paket „OAS BW“, dessen Signal mal besser und mal schlechter ankommt.

Natürlich kommt es auch auf das eingesetzte Radiogerät an – je nach Gerät und Antenne kann das Ergebnis unterschiedlich ausfallen. Auch in Gebäuden sollte es mit einem guten Gerät keine Probleme beim digitalen Empfang im kompletten Kreis Germersheim geben.

Franzosen fast nur in Großstädten zu empfangen

Und wie sieht es mit dem Empfang von französischen Senderpaketen aus? Zwar wird auch im Nachbarland auf DAB+ gesetzt, jedoch ist bisher fast nur das Gebiet von Großstädten abgedeckt. Das Paket aus Strasbourg ist aber noch nicht mal bis Seltz zu empfangen.