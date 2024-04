Die CDU in Schwegenheim hat Personen für die Gemeinderatswahl am 9. Juni nominiert. Die Liste führt Jürgen Wolff an. Die Christdemokraten gehen mit dem Motto „Zusammen Zukunft gestalten“ in den Wahlkampf.

Wolff berichtet, dass das Motto vor allem auf den künftigen Ortsgemeinderat abzielt. Der CDU sei daran gelegen, dass die Ratsmitglieder zusammen die Zukunft zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger in Schwegenheim gestalten. Dafür wollen sich die Christdemokraten einsetzen. Einen Ortsbürgermeisterkandidaten stellt die Partei laut ihrem Vorsitzenden nicht. Für die CDU kandidieren zehn Personen. Im aktuellen Gemeinderat hat die Partei drei Mandate, die Marliese Lischer, Steven Köhler und Christopher Hauß ausfüllen.

Die Liste

1. - 2. Jürgen Wolff, 3. - 4. Steven Köhler, 5. - 6. Rolf Werner, 7. - 8. Wolfgang Thibaut, 9. - 10. Marliese Lischer, 11. - 12. Viktor Kolschek, 13. - 14. Winfried Kraus, 15. - 16. Marion Ackermann, 17. - 18. Joachim Riedesel, 19. - 20. Christopher Hauß